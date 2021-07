O dia do adeus para Antunes e Rami

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 21:01 Facebook

O mercado continua a mexer e, em Portugal, chegou o dia para duas despedidas. No Sporting, Antunes deixou uma mensagem emotiva a todos os fãs, depois de uma passagem por Alvalade que durou uma época. Já no norte do país, o campeão do Mundo Rami rescindiu de forma amigável com o Boavista e agradeceu aos diretores, colegas de equipa e adeptos.

Sporting: Um dia depois de ter sido oficializado no Paços de Ferreira - clube que vai representar pela terceira vez na carreira - o lateral Antunes despediu-se dos leões com uma mensagem nas redes sociais. "É o momento de iniciar um novo caminho que me motiva e me leva às minhas origens, o que me leva a dizer não adeus, mas até um dia" começou por escrever. "Talvez a única espinha encravada que possa ter é não ter ouvido Alvalade cheio com vocês, como todos queríamos, mas isso não faz com que o orgulho seja menor", salientou.

Boavista: Durou uma temporada a passagem de Rami pelos axadrezados. O central, campeão do Mundo pela França em 2018, despediu-se das panteras com uma mensagem nas redes sociais. "Hoje marca o final da minha aventura com o Boavista. Quero agradecer a todos os diretores pela confiança que depositaram em mim, aos meus colegas pelos momentos que vivemos juntos, mas acima de tudo aos adeptos pelo apoio e carinho que me deram ao longo da temporada. O nosso caminho separa-se aqui, mas nunca vos esquecerei", escreveu.

Tondela: Internacional A pelo Azerbaijão, Renat Dadashovo é reforço dos beirões. O avançado, de 22 anos, chega aos auriverdes por empréstimo do Wolverhampton, de Bruno Lage, com a duração de uma temporada. "Não vejo a hora de me poder estrear pelo meu novo clube. Estou muito contente com este passo que vou dar na minha carreira, falei com a minha família e amigos e assim que soube desta oportunidade percebi logo que era o ideal para mim". Esta é a terceira passagem de Dadashov por Portugal, depois do Estoril em 2018/19 e Paços de Ferreira na primeira metade da época 2019/20.

Belenenses SAD: Andrija Lukovic é reforço para as próximas duas temporadas. O médio sérvio, de 26 anos, chega oriundo do Famalicão onde, na última época, apontou um golo em 14 partidas.

Gil Vicente: André Liberal é o mais recente reforço para o ataque gilista. O jovem avançado, de 18 anos, muda-se de Famalicão para Barcelos com um contrato válido até 2024. "Estou muito feliz, muitas pessoas falaram-me bem do clube e aceitei esta proposta, com muita confiança e com a confiança dos meus colegas e do treinador. Espero contribuir de forma positiva para este ano", afirmou.

Nacional: hDepois de ter sido um dos reforços de inverno na época passada, com um vínculo válido até ao final da época, os madeirenses anunciaram a continuidade de Marco Matias. O avançado, de 32 anos, assinou igualmente por uma temporada.

PSG: Os franceses continuam a arrumar a casa e, desta vez, foi Alphonse Areola que recebeu guia de marcha. Em comunicado, o West Ham informou que o guarda-redes francês chega por empréstimo de um ano do Paris Saint-Germain. "Estou feliz. Assinar por este clube é uma grande oportunidade, vou dar o meu melhor para ajudar a equipa", disse.

Juventus: Ainda de férias depois da participação no Europeu 2020, Giorgio Chiellini assumiu sentir-se muito feliz na Juventus e deixou uma garantia: é para renovar. "Na segunda-feira estarei em Turim, onde Allegri me espera, mesmo que fosse bom para mim ter mais um dia de férias. Tentarei terminar a minha carreira a ganhar mais troféus, porque os títulos deixam-te com mais fome de vitórias", disse o central de 36 anos.