O F. C. Porto - Aves deste domingo foi marcado, ao minuto 9, por uma homenagem à histórica lenda portista Fernando Gomes, o "Bibota", como é conhecido desde que ganhou duas botas de ouro europeias na década de 80. Os adeptos presentes no estádio do Dragão levantaram-se e aplaudiram aquele que é o melhor marcador da História do clube, recentemente diagnosticado com cancro.