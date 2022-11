O emocionante adeus de Piqué aos relvados

O fim de uma era na Catalunha. Gerard Piqué realizou, este sábado, o último jogo como futebolista profissional, despedindo-se perante os mais de 90 mil adeptos que lotaram Camp Nou para assistir ao duelo entre o Barcelona e o Almería, que os catalães venceram por 2-0.

Aos 35 anos, o central decidiu pendurar as chuteiras e fê-lo naquela que foi quase sempre a sua casa. Depois de ter sido formado na academia do Barcelona, esteve quatro épocas no Manchester United - entre 2004 e 2008 -, antes de regressar à cidade condal no início de 2008/09.

O resto é uma história riquíssima em títulos. Piqué conquistou quatro Ligas dos Campeões, três Mundiais de clubes, três Supertaças Europeias, oito ligas espanholas, sete Taças do Rei e seis Supertaças espanholas, que juntou à Liga inglesa, Taça e Taça da Liga inglesas, que celebrou ainda ao serviço dos red devils.

Mas a lista de sucessos não se fica por aqui, uma vez que também atingiu o topo com a seleção espanhola, vencendo um Campeonato do Mundo e um Europeu.

Veja o momento em que Piqué é substituído por Andreas Christensen, aos 83 minutos do duelo com o Almeira, recebendo uma enorme ovação de Camp Nou.

Após o apito final do encontro, o central foi atirado ao ar pelos companheiros de equipa e deu uma volta olímpica a Camp Nou: