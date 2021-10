"O Estádio da Luz é a minha casa", diz Jorge Jesus

Rui Farinha Hoje às 20:10 Facebook

Jorge Jesus garante que presente e futuro passam pelo Benfica. "Felizmente, temos um presidente que foi jogador".

O treinador do Benfica, Jorge Jesus, marcou esta terça-feira presença na conferência sobre "O Futuro da Gestão Humanizada do Futebol", que decorre até sexta-feira no Estádio da Luz, e falou sobre a sua ligação ao futebol brasileiro. Deixou porém vincado que o seu presente e o seu futuro passam pelo Benfica. "Só aceitei falar aqui porque estou na minha casa. Se assim não fosse, não falava", sublinhou, várias vezes, deixando claro que o seu objetivo é conquistar títulos nos encarnados. "Espero que as águias (presentes no relvado da Luz) possam voar muito alto". Sobre Rui Costa, congratulou-se com a sua eleição. "Felizmente que temos um presidente que foi jogador, este é o caminho".

No Brasil, orientou o Flamengo, onde conquistou seis troféus. "O que gostei no futebolista brasileiro? Tem um talento incrível, gosta de aprender, trabalha com paixão, e mostra gratidão pelo treinador. Há uns anos dizia-se que quando uma equipa tinha mais de três brasileiros passava a ser uma escola de samba. É mentira porque é exatamente ao contrário, os brasileiros são dedicados". Admite que ajudou a mudar a mentalidade canarinha. "O que tentei introduzir foi o de saberem jogar com e, especialmente, sem a bola. Os posicionamentos são tão importantes como o talento individual. Deixei um legado, hoje já há muita pressão sem bola". Jesus reconhece que foi tratado de forma diferente. "Não estava habituado".

Na sua ótica, o que diferencia um treinador é a sua criatividade. "Alguns jogadores dizem que sou um chato do caraças mas temos sempre de tentar melhorar. Há sete ou oito treinadores criativos, o resto copia-os".

Cristiano Ronaldo foi lembrado: "Algumas pessoas não têm prazer no futebol, por isso a pressão condiciona-os. No caso de Ronaldo, isso não existe, por isso vai jogar até aos 40 anos".