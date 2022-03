O estilo agressivo de Schmidt, treinador na rota do Benfica

Lisandro Semedo, avançado do Fortuna Sittard, considera que o técnico do PSV tem qualidade para singrar na Luz.

O antigo internacional português de sub-18, Lisandro Semedo, avançado do Fortuna Sittard, afirmou ao JN que Roger Schmidt é um treinador com qualidade e que pode singrar no Benfica. O técnico alemão, de 55 anos, orienta o PSV Eindhoven e está no topo da lista do presidente, Rui Costa, para substituir Nélson Veríssimo, caso haja mudança no comando técnico da equipa, em junho. Ontem, o clube dos Países Baixos anunciou que Ruud van Nistelrooy será o treinador do PSV em 2022/23, a confirmação oficial de que Schmidt está de saída.

"Roger Schmidt impôs um futebol muito agressivo e ofensivo no PSV. Tem dado bons resultados na Liga neerlandesa e, neste momento, disputa a conquista do título com o Ajax", afirmou Semedo, ao JN. Na última jornada do campeonato, o Sittard, antepenúltimo no campeonato, foi goleado por 5-0 pelo PSV, em Eindhoven. "Não houve muito a dizer sobre esse o jogo, o PSV foi muito superior em todos os aspetos".