Taarabt: "O F. C. Porto é uma equipa suja, chata e que perde tempo"

Adel Taarabt classificou o estilo de jogo do F. C. Porto como "chato", recordando as épocas em que enfrentou os dragões ao serviço do Benfica.

"Nunca jogávamos contra outras equipas da mesma forma que defrontávamos o F.C. Porto, porque o F. C. Porto é uma equipa 'suja', que luta, é chata, perde tempo. Respeito, porque é a forma deles jogarem. Fazem-no muito bem e acho que é sempre difícil para o Benfica jogar contra o F. C. Porto", disse Adel Taarabt.

O médio marroquino, que esteve ligado ao Benfica entre 2015 e 2022, esteve na Luz a assistir ao clássico há duas semanas e agora reforçou que os dragões parecem ter mais "fome" quando defrontam as águias. "Nas épocas que joguei em Portugal, tive sempre a sensação de que o Benfica era melhor equipa, que jogava melhor futebol, mas a verdade é que sempre que jogávamos contra eles pareciam ter sempre mais fome. Gostam deste tipo de jogos, parecem estar mais bem preparados. Não sei como, mas essa era a minha sensação quando lá estive", disse, em declarações à CNN Portugal.

Adel Taarabt continua a acompanhar o Benfica de perto. Recorde-se que, há umas semanas, referiu que em Portugal "há 11 milhões de habitantes e sete são do Benfica".