O falhanço de Seferovic que "ajoelhou" Jorge Jesus

Na ponta final do encontro com o Barcelona, o Benfica esteve muito perto de marcar em Camp Nou mas o avançado suíço atirou para o lado.

Aos 90+4 minutos, Darwin serviu Seferovic que, depois de tirar Ter Stegen do caminho, acabou por ficar com a baliza à mercê mas rematou ao lado. Jorge Jesus acabou mesmo por se ajoelhar no relvado perante o falhanço do avançado encarnado.

Veja o momento:

Barcelona e Benfica empataram (0-0), esta terça-feira, em Camp Nou, na penúltima jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Com este resultado, o clube da Luz garantiu, desde já, a Liga Europa e ainda pode sonhar com os oitavos de final da Liga dos Campeões. Para isso, a equipa encarnada tem obrigatoriamente de vencer o Dínamo Kiev, na Luz, na última jornada e esperar que o Barcelona não vença o Bayern de Munique.