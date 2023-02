O fenómeno dos jogadores japoneses no futebol português

António M. Soares Hoje às 13:51 Facebook

Portugal é o segundo país dos grandes campeonatos com mais jogadores (12) nascidos no Japão.

Kasu Miura chegou à Oliveirense no mercado de inverno e veio acentuar uma tendência que se tem verificado no futebol português, que passa por uma aposta cada vez mais consistente em jogadores japoneses. Mais do que uma moda, no caso de Miura, de 55 anos, será até mais uma aposta de marketing do emblema da Liga 2, cuja SAD é detida a 70% por Akihiro Kin, dono da nuts&about. O certo é que entre a Liga e a Liga 2 contam-se uma dúzia de japoneses (9+3), muitos deles internacionais, que fazem do campeonato luso o segundo com mais jogadores nipónicos, comparando com as cinco principais ligas da Europa, mais a neerlandesa, à nossa frente no "ranking" da UEFA.

A explicação para o fenómeno passa por aproveitar aquilo que Diogo Boa Alma, diretor desportivo do Casa Pia, chamou um "nicho de mercado", que encaixa como uma luva no futebol português. "Os jogadores japoneses, com a ambição de virem jogar para a Europa, abdicam muitas vezes de ganhar mais dinheiro só para vir para cá. Isso torna jogadores de nível internacional mais acessíveis, aliando qualidade e mentalidade trabalhadoras à realidade do futebol português, menos endinheirado", explicou, ao JN.