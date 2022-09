O fenómeno Rafael Leão rumo à afirmação plena

Avançado do Milan ganha peso na seleção e vê o City juntar-se aos pretendentes. Caso com os leões é a dor de cabeça.

Titular nos dois últimos jogos da seleção principal portuguesa, primeiro ao lado de André Silva e Otávio na frente de ataque (Suíça) e agora na companhia de Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva (República Checa), Rafael Leão tem ganhado peso considerável na equipa das quinas.

Às portas do Mundial do Catar e na véspera da decisão com a Espanha sobre a qualificação para a final four da Liga das Nações, é notória a influência crescente do avançado do AC Milan na equipa das quinas.