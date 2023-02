O funcionamento do VAR: como, quando e em que lances pode intervir

Seis anos depois de ter sido implementada, a ferramenta e o respetivo protocolo de uso ainda levantam dúvidas.

A introdução do videoárbitro (VAR) veio mudar o paradigma do futebol. Até aí, o árbitro principal era o único decisor e o que acontecia em tempo real era imutável e definitivo, não havendo margem nem possibilidade de se mudar decisões tomadas, quase sempre em milésimos de segundo, muitas vezes a quente e outras sem se ter o melhor ângulo de visão. A partir de 2017, isso mudou.

Com o recurso ao VAR, passou a ser possível mudar decisões, pelo menos aquelas que se consideram ter mais peso e influência num resultado final, nomeadamente golos, lances de grandes penalidades e expulsões. Para além disso, o VAR também pode, e deve, interferir em casos de identificação errada de jogadores: são, portanto, quatro as situações em que as imagens televisivas podem ajudar o árbitro principal.