O futebol à tarde tem mais encanto

Adeptos pedem mais jogos à luz do dia. Os números mostram que ninguém fica a perder.

O que você vai fazer domingo à tarde? A pergunta vem no refrão da melodia de Nelson Ned, carismático cantor brasileiro, e quem gosta de bola nem tem dúvidas: ver um jogo de futebol. Desfrutar das emoções de ver a bola a pinchar no relvado, de sofrer pela equipa do coração, de preferência, na companhia da família.

Os números não enganam. O povo gosta de bola à tarde e não é por isso que os clubes perdem receitas. Pelo contrário. Na época anterior, F. C. Porto, Benfica, Sporting e Braga registaram melhores médias de assistências em jogos com início até às 19 horas (ver quadro). Se nos três grandes a diferença ronda os 1500 espectadores, no Braga o registo é mais significativo, atingindo quase os quatro mil adeptos (diferencial entre a média de 14 946 adeptos nos jogos à tarde e 10 963 nos encontros após as 19 horas). O Vitória de Guimarães foi a exceção à regra, no que diz respeito à época anterior, apresentando uma média superior de público nos jogos à noite.

