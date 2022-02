O futsal no meio do conflito entre a Rússia e a Ucrânia

JN Hoje às 20:00 Facebook

As seleções dos dois países vão disputar as meias-finais do Campeonato da Europa numa altura em que os problemas e a divisão entre ambos volta a preocupar.

No futebol, a UEFA e a FIFA tentam a qualquer custo que Rússia e Ucrânia não se defrontem. Nas fases de grupos não se podem encontrar e depois é esperar que os caprichos dos sorteios também façam a parte deles e evitem levar para o campo os problemas que têm provocado uma série de conflitos entre os dois países, principalmente desde 2014, altura em que o exército russo se juntou a grupos pró-Rússia para anexar a Crimeia, à força, e provocar um conflito na Donbass.

Os problemas mantêm-se desde então e agravaram-se nos últimos tempos, depois de Moscovo ter deslocado cerca de 100 mil soldados para junto da fronteira que divide os dois países, deixando no ar a hipótese de uma invasão e consequente guerra.

Ora, é neste cenário de enorme tensão política e de grandes conflitos e desavenças sociais e diplomáticas, que as seleções de futsal da Rússia e da Ucrânia vão defrontar-se e lutar por um lugar na final do Europeu, onde podem encontrar Portugal.

O duelo confirmou-se esta terça-feira, depois de a Rússia bater a Geórgia (3-1). Curiosamente, para chegar às meias-finais, a Ucrânia derrotou o Cazaquistão (5-3), outro país que fez parte da antiga União Soviética. O jogo que promete uma competição bem mais saudável entre russos e ucranianos está marcado para as 16 horas de sexta-feira.