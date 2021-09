O futuro é agora para Diogo Costa na baliza azul e branca

Nuno A. Amaral Hoje às 11:23 Facebook

Guarda-redes Diogo Costa assumiu o lugar e tem brilhado na equipa portista. Exibições em Alvalade e Madrid convenceram.

A um dia de fazer 22 anos, Diogo Costa vive um grande momento na carreira e está a tornar-se um caso sério na baliza dos dragões. Lançado por Sérgio Conceição para a titularidade no início desta época, aproveitando a ausência de Marchesín durante quase toda a pré-temporada, devido à Copa América, o guarda-redes está a tirar o máximo partido da oportunidade. No clássico com o Sporting e no duelo da Champions com o Atlético de Madrid, foi mesmo dos melhores em campo, como que a provar que os jogos de maior pressão não o intimidam.