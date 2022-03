"O Gaiense" homenageia Neno: "A melhor palavra inventada foi 'obrigado'"

A XIX Gala do jornal "O Gaiense" prestou, esta segunda-feira, uma grande homenagem a Neno, antigo guarda-redes do Vitória e do Benfica que morreu no ano passado, de forma súbita.

Fez-se silêncio na sala do Hotel Holiday Inn, em Vila Nova de Gaia. Numa noite de festa em que jogadores, treinadores e árbitros foram homenageados, Neno não foi esquecido. O antigo guarda-redes de Benfica e Vitória de Guimarães foi recordado com a mesma alegria com que fez questão de viver e, no palco, Nuno Leite, atual vice-presidente dos vimaranenses, emocionou-se ao recordar uma pessoa tão querida para muitos.

"Estamos aqui, nove meses depois, lamentando que o tempo tenha sido traiçoeiro por levá-lo cedo demais. A gargalhada dele era contagiosa. O Neno é e será sempre o nosso número um. Antes de cada jogo, o grito de equipa é dado com com uma camisola dele na mão e todo o grupo se une. O Bruno Varela, depois do desaparecimento de Neno, prontamente disponibilizou-se a ceder a camisola número um que tem nas costas. Ele dizia muitas vezes: 'A melhor palavra inventada foi 'obrigado'", afirmou, apontado para o guarda-redes.

Ao palco subiram Armando e Lúcia, amigos próximos do malogrado guarda-redes, em representação da família, que não pôde estar presente, para receberem uma camisola de Neno.