O gesto de fair-play entre Sporting e Benfica numa partida de futsal

Um jogador de futsal do Sporting acertou com a bola na cara de um jogador do Benfica na grande área. O árbitro julgou ter visto do atleta do Benfica e assinalou penálti a favor dos leões, mas um dos benjamins leoninos pediu para reverter a decisão.

Foi um mais um momento de fair-play no desporto. Desta vez, entre os dois grandes rivais de Lisboa, o Sporting Clube de Portugal e o Sport Lisboa e Benfica. No jogo deste sábado de benjamins de futsal, um jogador dos leões acertou com a bola na cara de um jogador adversário. O árbitro decidiu marcar grande penalidade a favor do Sporting.

O grupo reuniu-se em torno do árbitro e Dinis (um dos atletas do Sporting) pediu-lhe para reverter a decisão, que apesar de beneficiar a equipa de Alvalade, iria ser injusta para o Sport Lisboa e Benfica.

Uma das decisões mais inéditas do desporto aconteceu: um dos jogadores dos leões recebeu um cartão branco, que visa enaltecer condutas eticamente corretas por atletas, treinadores, dirigentes e público.