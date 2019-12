Sofia Esteves Teixeira Ontem às 22:50 Facebook

O Barcelona venceu o Atlético de Madrid este domingo, no Wanda Metropolitano, na 15.ª jornada da liga espanhola. Num jogo em que João Félix saiu aos 66 minutos, Messi foi o homem do jogo ao marcar, já perto do fim, o único golo do encontro.

Veja o golo:

Com este resultado, o Barcelona lidera a liga espanhola com 31 pontos, os mesmos que o Real Madrid, que no sábado venceu em casa do Alavés por 2-1. Os colchoneros ocupam o sexto posto, com 25 pontos.