F. C. Porto vence o Sporting no Dragão em jogo com uma expulsão e dois penáltis

O F. C. Porto venceu (3-0), este sábado, no Estádio do Dragão, o Sporting em jogo a contar para a terceira jornada da Liga. Evanilson, Uribe e Galeno marcaram os golos. Pedro Porro foi expulso depois de defender um remate com a mão em cima da linha de golo.

O campeonato ainda vai no início mas tal não impediu um clássico bem quente este sábado no Estádio do Dragão. Com três alterações nos onzes - Marko Grujic e Danny Namaso cederam os lugares a Bruno Costa e Otávio e Morita substituiu Matheus Nunes, transferido para o Wolverhampton - dragões e leões protagonizaram um jogo bem quente, com os azuis e brancos a inaugurarem o marcador pouco antes do intervalo, depois de uma jogada que começou com um cruzamento de João Mário.

Na segunda parte, o Sporting ficou reduzido a após Pedro Porro evitar um golo dos azuis e brancos com uma defesa com as mãos em cima da linha de golo. Na hora de marcar, Uribe não tremeu e, pouco depois, foi a vez de Galeno, outra vez de grande penalidade, a festejar e a fechar o marcador.

Com o terceiro triunfo no mesmo número de jogos, a equipa azul e branca lidera à condição o campeonato, com nove pontos, mais três do que Benfica, Boavista, Vitória de Guimarães - todos com menos um jogo - e Arouca, enquanto o Sporting averbou a primeira derrota e é sexto colocado, com quatro.

Veja os golos e os casos: