Benfica vence o P. Ferreira. Veja os golos e os casos

O Benfica venceu (2-0), este domingo, no Estádio da Luz, o Paços de Ferreira em jogo da 17.ª jornada da Liga. João Mário e Grimaldo marcaram os golos.

Os encarnados inauguraram o marcador nos descontos da primeira parte, já depois do Paços de Ferreira ter ficado reduzido a dez, dada a expulsão de Deni Jr., após falta dura sobre Grimaldo. O médio dos encarnados aproveitou uma defesa incompleta de André Ferreira a um remate de Gonçalo Ramos para deixar o Benfica em vantagem ao intervalo.

Na segunda parte, com um golaço, Grimaldo fechou a contagem: o lateral espanhol controlou a bola à entrada da área e disparou em arco para o fundo da baliza.

Com esta vitória, o Benfica, terceiro classificado, passa a somar 40 pontos e está a quatro do Sporting e a sete do líder F. C. Porto. Já o Paços de Ferreira mantém-se no 11.º posto, com 17 pontos.

