O F. C. Porto entrou, este domingo, com o pé direito no campeonato ao receber e vencer (2-0) o Belenenses SAD na primeira jornada da Liga.

Com cerca de 16 mil adeptos nas bancadas, os azuis e brancos inauguraram o marcador aos 19 minutos, com um grande golo. João Mário picou a bola, Sérgio Oliveira não se fez ao lance, deixando o esférico chegar aos pés de Toni Martínez que, rematou sem hipótese de defesa para Luiz Felipe.

Na segunda metade, Cafú Phete cometeu uma falta na grande área sobre Luis Díaz e o árbitro assinalou, sem hesitar, uma grande penalidade, decisão que acabou por ser revertida depois de Gustavo Correia recorrer ao VAR. O colombiando acabaria por festejar, ao marcar o segundo golo da tarde, de cabeça, após um cruzamento de João Mário.

Veja os golos e os casos: