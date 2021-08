"O golo do Famalicão surge de uma perda de bola que não se pode ter em alta competição"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:16 Facebook

O treinador do F. C. Porto considerou que a equipa azul e branca cometeu alguns erros mas que o Famalicão também criou poucas oportunidades.

"Sabíamos que era uma deslocação difícil, como são todas. Entrámos bem no jogo, estávamos a prever um adversário com linha de cinco, porque há sempre essas mudanças contra nós. Sabíamos o que tínhamos de fazer para ferir o adversário e fizemos uma boa primeira parte. Iniciámos a segunda com o jogo controlado sem chegar com muita eficácia ao último terço. Depois, nasceu o canto e um excelente golo do Famalicão. A partir daí, o cansaço e o calor afetaram, mas era para as duas equipas e eu não gosto de me desculpar com essas coisas", começou por dizer Sérgio Conceição.

O Famalicão acabou por chegar ao empate já nos descontos, após uma perda de bola de Zaidu, mas o golo foi anulado por posição irregular. Para o técnico portista, o F. C. Porto acabou por "se meter a jeito" devido a alguns erros.

"O adversário também não conseguiu criar grandes oportunidades, tirando o golo anulado, que surge de uma perda de bola que não se pode ter em alta competição. E metemo-nos a jeito e a este nível, não podemos. Temos de ter outra maturidade no jogo, marcar o terceiro e não sofrer o segundo", concluiu.

O F. C. Porto venceu (2-1), este domingo, no Minho, o Famalicão na segunda jornada da Liga. Toni Martínez bisou e pediu desculpa por faturar diante da ex-equipa. Os minhotos reduziram por Riccieli.