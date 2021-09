Sporting vence Estoril com golo de Porro

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:11, atualizado às 22:29 Facebook

O Sporting venceu (1-0), este domingo, o Estoril, na sexta jornada da Liga. Porro marcou o golo dos leões.

Após a derrota pesada na estreia na Champions, diante do Ajax, o clube de Alavalde regressou aos triunfos, no jogo com o Estoril, no Estádio António Coimbra da Mota. Porro marcou o único golo da partida, já na segunda parte.

Dani Figueira não acertou na bola, derrubou Paulinho dentro da área e o ábritro assinalou grande penalidade. Na conversão do castigo, Pedro Porro não falhou e deu o triunfo aos leões.

Com este resultado, o Sporting segue no terceiro lugar, com 14 pontos, os mesmos do F. C. Porto, segundo, e menos um do que o líder Benfica, que recebe o Boavista na segunda-feira. Já o Estoril Praia, que ainda não tinha perdido, caiu para quarto, com 13 pontos.

