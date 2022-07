O "golo especial" de Jéssica e a crença de Tatiana Pinto no Europeu

JN/Agências Hoje às 17:28 Facebook

A qualificação para a próxima fase do Europeu feminino de futebol, a decorrer em Inglaterra, poderá só ser decidida na última jornada, avisou a internacional portuguesa Jéssica Silva.

Ao cabo da primeira jornada, o Grupo C tem as quatro seleções que o compõem, Portugal, Suíça, Países Baixos e Suécia, empatadas, todas com um ponto somado.

Isso "abre a possibilidade de a qualificação no grupo ficar só decidida na última jornada", acredita Jéssica Silva, que destacou a importância de ganhar os próximos jogos.

"Sabíamos que este grupo era difícil. Queríamos ter vencido o primeiro jogo, porque contra os Países Baixos e, a seguir, contra a Suécia serão jogos mais difíceis", disse atacante do Benfica, autora do golo que valeu o empate no jogo contra a Suíça (2-2).

"Foi um golo que soube bem, particularmente a mim. Foi muito especial, numa estreia, mas foi um golo mais importante para a equipa, por deu-nos um empate e ajudou-nos a crescer no jogo", vincou.

A responsável pela assistência para o golo, Tatiana Pinto, realçou a atitude de "acreditar até ao fim" para conseguir recuperar de uma desvantagem de dois golos para igualar contra a Suíça, descrevendo como "épica" a segunda parte do jogo de estreia de Portugal neste Europeu, que fez o empate "saber a pouco".

Portugal, que participa pela segunda vez na fase final de um Europeu feminino, defrontará os Países Baixos na quarta-feira, às 20:00 horas, e a Suécia a 17 de julho, ambos no estádio Leigh Sports Village, em Wigan & Leigh, na região de Manchester, Inglaterra. Os dois primeiros classificados de cada um dos quatro grupos apuram-se para os quartos de final.