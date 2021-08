João Faria Hoje às 00:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Vira o disco e ganha o mesmo. Jovane e Pote dão vantagem aos leões, mas expulsão de Matheus Reis e golo de Abel Ruiz valem ponta final emotiva

Quinto jogo entre Braga e Sporting neste ano civil e quinto triunfo leonino, a permitir aos campeões nacionais passarem a somar seis pontos, à segunda jornada. A equipa arsenalista, que tem sido o melhor fornecedor dos sportinguistas em termos de transferências, tentou escapar à série negativa, reagiu a desvantagem de dois golos e amenizou o desaire, mas a eficácia do habitual cliente fez mesmo a diferença.

No primeiro grande duelo da Liga, com o público de volta à "pedreira" a dar atmosfera diferente ao jogo, o espetáculo foi crescendo em termos de qualidade com o decorrer da partida.

Se o Sporting, em relação ao jogo da Supertaça, mudou só um jogador (Rúben Vinagre rendeu Nuno Mendes), o Braga mudou um pouco mais. Carlos Carvalhal tentou alterar o histórico recente de resultados mexendo em todos os setores e o jogo foi bem mais equilibrada do que o da Supertaça.

Curiosamente, tudo até começou a ritmo baixo, sem oportunidades e quase sem remates na primeira meia hora, mas a uma chance desperdiçada pelo Braga, num remate de Lucas Piazon, respondeu o Sporting, inaugurando o marcador no primeiro remate enquadrado da equipa leonina. Bom cruzamento de Ricardo Esgaio e a surgir Jovane Cabral, ao segundo poste, a desviar bem de cabeça.

O golo mexeu com o encontro. Fábio Martins, num toque de letra, quase empatou, mas Adán fez uma excelente defesa.

O segundo tempo quase começou com novo golo do Sporting. Jovane Cabral assistiu Pedro Gonçalves, vulgo Pote, o melhor marcador da última Liga, que assinou o terceiro tento nesta competição.

PUB

A vantagem era significativa, mas a expulsão (duplo amarelo) de Matheus Reis e o inconformismo local devolveram a incerteza ao marcador. Cenário que se acentuou, com o golo de Abel Ruiz, a desviar de cabeça um cruzamento de Fabiano. Estávamos no segundo de sete minutos de compensação e o que se seguiu foi o Braga a dar tudo, na luta pelo empate, e o Sporting, aflito, a ser contudo capaz de segurar a vantagem.

Veja o resumo do jogo: