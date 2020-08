O herói improvável da vitória na Taça: "Honrámos a nossa camisola"

JN Ontem às 23:47 Facebook

A primeira Taça de Portugal do treinador Sérgio Conceição, oitava dobradinha da história do F. C. Porto e segunda final ganha pelos dragões no confronto com as águias, teve um herói improvável: o defesa central Chancel Mbemba

"Foi uma vitória importante. Foi importante ganhar este jogo. Honrámos a nossa camisola, depois de termos ficado com menos um jogador ainda na primeira parte. Defendemos bem e depois criámos oportunidades fizemos tudo para marcar. Não foi fácil, mas conseguimos", afirmou o defesa central Mbemba, que bisou na partida, garantindo o triunfo aos azuis e brancos.

"Tive a sorte de estar ali. Não é fácil, porque sou defesa, mas surgiu a oportunidade e marquei", acrescentou Mbemba sobre os dois golos que marcou, sem esquecer os destinatários deste triunfo: "Agradeço a todos os adeptos".

E concluiu: "Era preciso honrarmos a nossa camisola. Somos profissionais, tínhamos a responsabilidade nas nossas costas e conseguimos vencer. Temos de dar os parabéns à equipa".