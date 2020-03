Eduardo Pedrosa da Costa Hoje às 12:04 Facebook

Twitter

Partilhar

O Liverpool está a construir um novo centro de treinos em Kirkby, Inglaterra, que surpreende pelas instalações e estrutura dos campos.

O novo centro de treinos do Liverpool será dos melhores e mais completos a nível mundial. A reformulação da academia de Kirkby estará pronta no verão deste ano e a equipa começará a pré-época 2020/2021 já nas novas instalações, que terão um custo estimado de cerca de 50 milhões de euros. O clube decidiu ampliar a estrutura já existente e comprou mais cinco hectares de terreno, aumentando assim o total do espaço para 24 hectares. As instalações centrais terão uma dimensão de cerca de 9200 metros quadrados.

A projeção deste novo centro de treinos teve em conta as ideias do diretor desportivo do clube e dos diretores da academia, mas também dos jogadores, através dos capitães, e de Jurgen Klopp, o treinador principal.

"A nossa abordagem a longo prazo é de investir e crescer o clube. É tão importante que isso seja feito tanto fora como dentro de campo. Sempre houve intenção de construir um centro de treinos de classe mundial que se tornaria num centro de performance de elite, para os mais jovens terem um caminho definido até à primeira equipa", referiu Tom Werner, ao "The Athletic".

As instalações contarão com dois ginásios, piscina, complexo de hidroterapia, um centro de reabilitação desportiva, áreas de lazer e jantar, estúdios de televisão, salas de conferência de imprensa e escritórios. Um mosaico de grandes dimensões com a mensagem "You'll never walk alone" (nunca caminharás sozinho), o mote do clube, estará na entrada do edifício.

Os vários campos vão estar divididos por equipas. A primeira equipa estará na zona principal e as equipas mais jovens estarão mais afastadas por ordem decrescente de escalão. Esta divisão foi feita a pedido do treinador Jurgen Klopp, com objetivo de os mais jovens não estarem numa área de contacto com a equipa principal. O técnico quer que ganhem esse direito através de muito trabalho.

Klopp sempre reconheceu dar muita importância à psicologia desportiva e à nutrição. Neste novo centro de treinos, estas duas áreas estarão em locais centrais das instalações. Lee Richardson e Nona Nemmer continuarão a ser os responsáveis por estes departamentos.

O treinador alemão pretende estar próximo das equipas mais jovens, que contam com 170 atletas, e sempre que tiver um tempo na sua agenda assistirá aos treinos dos escalões inferiores, como forma de motivação. "É entusiasmante. Vai servir como inspiração para as equipas mais jovens terem a primeira equipa por perto. Foi tudo muito bem pensado e desenhado", afirmou Alex Inglethorpe, um dos diretores da academia.

Kirkby é uma região ventosa e Klopp acredita que o vento é o maior inimigo do futebol. Depois de um extenso estudo dos ventos na região, foram definidas áreas para plantar árvores, que sirvam de corta-vento.

O Liverpool vai abandonar assim o histórico centro de treinos de Melwood, fundado em 1950, cujo terreno foi vendido para construção imobiliária, dando origem a 160 habitações para famílias da região.

Esta construção mostra as intenções do Liverpool em afirmar-se cada vez mais como um dos principais clubes mundiais. Com forte influência de Jurgen Klopp, a academia em Kirkby será um dos maiores feitos do legado que o treinador deixará na equipa de Merseyside.