O insólito golo do empate da Serra Leoa

No último suspiro do encontro entre Costa do Marfim e Serra Leoa, referente ao Grupo E, o guarda-redes costa-marfinense não conseguiu segurar a bola e Alhaji Kamara, mesmo depois de escorregar, aproveitou para fazer o insólito golo do empate.

Veja aqui o lance que valeu um ponto à Serra Leoa:

O momento foi vivido em grande festa na Serra Leoa, com os adeptos a demonstrar uma verdadeira "explosão" de alegria, reunidos à volta de um ecrã gigante.

Este golo tardio deixa os "leões" com dois pontos e acalenta a esperança de passar à próxima fase da CAN. Argélia e Guiné Equatorial completam o Grupo E.