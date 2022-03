O insulto que deixou a tenista a chorar: "Naomi, não prestas"

JN Hoje às 18:45 Facebook

Alguém manchou o torneio Indian Wells e provocou mais um episódio desagradável na carreira da norte-americana, que já assumiu problemas relacionados com a saúde mental.

Naomi Osaka foi eliminada, este domingo, do torneio de Indian Wells, mas a derrota com Veronika Kudermetova não foi o pior. Longe disso. Logo no início do encontro, a tenista norte-americana foi alvo de um insulto vindo da bancada e não evitou as lágrimas.

"Naomi, não prestas" foi o que se ouviu da boca de alguém que não foi identificado por falta de provas quanto à respetiva identidade, apesar das queixas de Osaka, que ainda se dirigiu à arbitra do encontro para pedir a expulsão do adepto do estádio.

Sem provas e sem um mea-culpa do prevaricador, tal não foi possível e o resto do jogo desenrolou-se, com alguns momentos comoventes, já que a ex-número 1 do Mundo não conseguiu evitar as lágrimas em alguns períodos: quando voltou a servir, as lágrimas eram bem visíveis.

Recorde-se que Naomi Osaka já assumiu e falou abertamente de problemas relacionados com a saúde mental que a têm afetado ao longo da carreira.