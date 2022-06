O Jamor como prémio para anos de evolução

Depois de subir à Liga 3, o Paredes mostra-se no palco mítico para disputar o título nacional do Campeonato de Portugal.

Agora que as coisas correm bem também é uma boa altura - talvez, a melhor - para recordar a pedra que foi preciso partir. "Chegou a acontecer um jogador rachar a cabeça e ter que esperar pelo fim do treino para eu ir levá-lo ao hospital", lembra Eurico Couto, o treinador. Já Pedro Silva, o presidente, olha em volta e aponta: "Até há pouco tempo, tínhamos que nos equipar ali, nuns contentores".

Hoje (17 horas), o União de Paredes estará no Jamor para disputar o título de campeão nacional do Campeonato de Portugal, frente ao Fontinhas, coroando um processo de anos, de melhorias "pequenas mas constantes", e que "só foi possível à custa de muita ambição e uma mudança profunda de mentalidade", que se junta a um amor à causa mais fácil de explicar por atos do que por palavras. "Sou diretor, cozinheiro, roupeiro, trato da relva, preparo os jogos, sirvo à mesa...... Faço o que for preciso", diz José Teixeira, o "faz-tudo".