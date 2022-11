O jantar que mudou a vida de um jogador dispensado

Carlinhos, jogador do Salgueiros B, foi dispensado pelo treinador mas pediu outra oportunidade depois de o ter reencontrado no restaurante onde trabalha. Acabou por assinar e, no primeiro jogo como titular, fez um hat-trick.

O futebol é feito de histórias e há uma do Salgueiros B que merece ser contada. Mário Ferreira é treinador do clube portuense, que milita na série 1 da segunda divisão da AF Porto, há mais de um ano e, todas as épocas, chegam vários atletas para fazerem testes e tentarem a sorte de ficar no plantel. No meio do grupo estava Carlinhos, um avançado de 21 anos. O moçambicano fez duas semanas de testes com a equipa mas, no final deste período, foi chamado pelo técnico, que teve de fazer o mais difícil: dispensá-lo.

"Esteve a treinar duas semanas connosco e, no final, chamei-o e disse que não ia ficar, que ia dispensá-lo, para procurar outro clube onde conseguisse ter minutos de jogo, porque ali ia ser difícil. No final dessa semana, eu e a minha família fomos jantar fora, a um restaurante italiano, na Foz, e por coincidência o restaurante é onde o Carlinhos trabalha. Mas eu não sabia. Estava lá a trabalhar, foi ele que nos atendeu. Ficou um clima um bocado pesado. Mas o jantar correu de forma normal, ele é um miúdo muito tranquilo, humilde. No final do jantar, quando fui pagar a conta, ele perguntou se podia ter outra oportunidade eu não consegui dizer que não", começou por contar, ao JN, o treinador Mário Ferreira.

Carlinhos, que veio para Portugal há três anos e estudou desporto em Bragança, no IPB, antes de se mudar para o Porto, voltou, então, ao Salgueiros B. "Estava muito nervoso", partilhou o jogador com o nosso jornal. "Depois do treino, quando o treinador me chamou, pensei 'pronto, é desta que ele vai dizer para não voltar mais'". Mas não. Carlinhos acabou mesmo por ficar e assinar pelo clube.

"Quando ele voltou, esteve muito melhor e mostrou coisas que não tinha mostrado", explicou o técnico. E, na estreia a titular, no fim de semana passado, o jovem avançado mostrou mesmo que era uma aposta ganha: diante do Maia Lidador, marcou um hat-trick na vitória por 4-1, que valeu a liderança do campeonato. No primeiro golo, fez questão de festejar junto do treinador.

"Estava à espera de marcar para lhe agradecer mas vieram três golos, melhor ainda", contou o atleta. Já o treinador, não escondeu que ver Carlinhos a marcar um hat-trick trouxe um "misto de emoções".

"Só pensei 'no futebol tudo é possível, tanto como na vida'. Às vezes, o impossível é possível e o caso dele pode servir de exemplo para outros jovens, que não acreditam ou que foram dispensados. Nunca podem desistir, devem sempre ir à luta. Ele teve a humildade de me perguntar se podia treinar novamente e acabou por correr tudo bem", concluiu Mário.

Carlinhos consegue conciliar o Salgueiros B com o emprego no restaurante - "é uma correria mas vale a pena e eles são muito flexíveis comigo" - e não esconde que o maior desejo é vir a ser jogador profissional. "Um passo de cada vez, estou a fazer o meu caminho", rematou o atleta.

E não podia estar no melhor caminho.