O jogo do F. C. Porto terminou e Pepe foi correr para o relvado

Defesa dos dragões dá sinais de recuperação à lesão no joelho esquerdo. Quinta-feira Fernando Santos anuncia os convocados para o Mundial 2022.

No final do jogo entre os dragões e o Mafra, a contar para a Taça de Portugal, Pepe correu no relvado supervisionado pela equipa técnica do F. C. Porto no que pode ser entendido como um sinal de que o defesa central está a dar sinais de recuperação plena para representar a seleção portuguesa no Mundial 2022. Antes, o jogador tinha visto o encontro na bancada, onde deu autógrafos aos adeptos.

Ontem, segunda-feira, Pepe já tinha evoluído para um regime de treino integrado condicionado que o deixa muito perto de integrar a convocatória, anunciada pelo selecionador Fernando Santos na quinta-feira. "O Pepe está próximo de voltar à competição", disse ainda Sérgio Conceição na antevisão ao jogo da Taça de Portugal.

Por aquilo que se viu após o jogo com o Mafra, no qual os dragões venceram por 3-0, Pepe dá sinais de estar recuperado a uma lesão no joelho esquerdo, após mais de um mês de ausência dos relvados.