O lado "B" de Filipa Martins, a voadora portuense

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 13:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Filipa Martins, a ginasta portuguesa que fez história nos mundiais, estuda Desporto, gosta de ténis e de comer arroz de marisco. A atleta do Acro Clube da Maia é um caso de superação.

Filipa Martins tinha apenas quatro anos quando começou a praticar ginástica. O caminho começou bem cedo e por ideia dos pais, que a decidiram inscrever na modalidade por ser uma criança com muita energia, inquieta e travessa. O que parecia ser apenas uma brincadeira tornou-se num caso sério e hoje, passados 21 anos, a ginasta natural do Porto fez história ao conseguir o que até então ninguém havia conseguido no nosso país: sétimo lugar no all-around e oitavo nas paralelas assimétricas dos mundiais. Mas nada foi feito sem sacrifício, muito pelo contrário. Por trás da criadora do movimento "Martins", há concentração, exigência e muito, muito esforço de uma atleta tímida mas que quer sempre mais. "Fiz muitos sacrifícios. Na escola, os meus amigos iam sempre lanchar e combinavam coisas mas eu nunca podia ir, porque tinha treinos. Não me arrependo de nada!", diz, orgulhosa, ao JN.

Filipa Martins concilia a ginástica com a licenciatura na FADEUP em Ciências do Desporto, curso que vai acabar este ano. Quando terminar a carreira, quer continuar ligada à modalidade e ser treinadora. Mas o fim, esse, ainda está longe para a atleta de 25 anos: "Há cada vez mais longevidade na ginástica e eu acredito que posso fazer mais. Sei que fiz coisas que ainda ninguém tinha conseguido, mas tento não me conformar. Penso sempre no que posso alcançar a seguir e centrar-me nos meus objetivos".