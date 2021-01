O lutador de sumo mais premiado do Japão tem covid-19

JN/Agências Hoje às 08:13 Facebook

O lutador de sumo mais premiado da história deste desporto no Japão está infetado com o novo coronavírus, anunciaram os responsáveis pela competição tradicional japonesa.

Hakuho, de 35 anos e natural da Mongólia, fez um teste depois de apresentar sintomas ligeiros e quando se preparava para o Grande Torneio de Ano Novo, cujo início está previsto no domingo, indicou a Associação de Sumo do Japão.

A organização indicou que vai realizar mais testes aos lutadores que partilham instalações de treino com Hakuho e vai tomar medidas caso sejam detetados mais contágios.

A notícia causou algum alarme no Japão por se tratar da maior estrela do sumo no ativo e depois de, em maio, ter morrido um lutador de 28 anos da quarta divisão da competição japonesa devido à covid-19.

Hakuho é também o primeiro lutador da categoria máxima de sumo a apresentar um teste positivo para o novo coronavírus, uma circunstância que pode pôr em causa a celebração da primeira competição do ano.

Em março último, o lutador ganhou o 44.º torneio, um recorde neste desporto, e é também o "yokozuna" (grande campeão) que durante mais tempo manteve este título na história do sumo.

Tal como para outros desportos no Japão, os campeonatos nacionais de sumo foram retomados no verão passado, depois de terem sido suspensos devido à pandemia de covid-19 e, desde então, têm decorrido com presença limitada de público.

