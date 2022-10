O "maior desejo" do Varzim é receber o Sporting no estádio

JN/Agências Hoje às 20:53 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente do Varzim, Edgar Pinho, afirmou, esta terça-feira, que o "maior desejo" do clube alvinegro é receber o Sporting no seu estádio, com obras em curso, para a terceira eliminatória da Taça de Portugal.

Na época 2022/23, o clube da Liga 3 tem jogado como anfitrião no Complexo Desportivo de Fão e também no Estádio Municipal Doutor José Vieira de Carvalho, na Maia, palco em que eliminou o Feirense, para a ronda anterior da prova rainha, mas ambiciona regressar à Póvoa de Varzim para defrontar um dos crónicos candidatos ao título na Liga, no fim de semana de 15 e 16 de outubro.

PUB

"O nosso maior desejo é jogar no nosso estádio. Temos ainda algumas limitações, dadas as obras que encetámos no mesmo não estarem ainda concluídas, mas acreditamos ainda ser possível. Temos um plano B já montado, mas não queremos ainda falar no plano B. Queremos o estádio mesmo pronto a tempo do jogo", adiantou o dirigente à agência Lusa.

Para Edgar Pinho, o desafio com os 'leões' é "um teste ao valor" da formação poveira, que ocupa a vice-liderança da série A no terceiro escalão e que nutre a "ambição legítima" de passar à eliminatória seguinte, face ao "plantel bom" de que dispõe, treinado por Tiago Margarido.

"Acreditamos que temos capacidade para nos mostrarmos a bom nível nesse jogo. A equipa tem tido um comportamento bastante positivo. É isso que queremos continuar a fazer", reiterou.

Apesar de reconhecer que "seria falsa modéstia dizer que jogar contra o Sporting não aguça o apetite", o dirigente lembrou que o Varzim defronta, no sábado, a Sanjoanense, em embate da quinta jornada do campeonato no qual o plantel "se foca".

"Encaramos o jogo contra o Sporting como mais um jogo, que faz parte do calendário das competições. Calhou-nos o Sporting, poder-nos-ia ter calhado o Benfica ou o Serpa. Encararemos o jogo com a seriedade que encaramos todos os jogos. O Varzim motiva-se jogo a jogo, e o próximo está marcado para sábado", realçou.

O diretor-geral dos 'lobos do mar', André Geraldes, frisou também que "a motivação" do plantel é "a mesma para todos os jogos, defendndo que é preciso, antes, "tentar ultrapassar" a Sanjoanense, um "adversário complicado".