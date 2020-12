"O melhor do Marche ainda está para vir"

Arnaldo Martins Hoje às 22:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Agente Daniel Bolotnicoff diz que o guardião está feliz na Invicta. Argentino foi felicitado pelo treinador de guarda-redes da seleção.

Foi uma daquelas noites para mais tarde contar aos netos. Marchesín anulou todos os ataques do Manchester City e foi a grande figura do empate (0-0) que selou a qualificação do F. C. Porto para os "oitavos" da Champions. O guarda-redes, que chegou na época passada mesmo em cima do fecho do mercado, está avaliado em 8,5 milhões, pelo site Transfermarkt, mas depois do encontro com os citizens, a cotação terá de ser atualizada.

"Agustín está feliz no F. C. Porto. Ele e a família sentem-se em casa", explica, ao JN, Daniel Bolotnicoff, representante do guardião, de 32 anos. "Ele teve sempre grandes desempenhos na Argentina e no México, mas queria triunfar na Europa e escolheu o F. C. Porto. Tem crescido e conquistado títulos, mas o melhor de Marche ainda está para vir", diz o agente.

A exibição de Marchesín foi aplaudida por todo o grupo e pela imprensa internacional, para além de ter tido eco na Argentina. O técnico de guarda-redes da seleção, Martín Tocalli, acompanhou o encontro e felicitou o guardião. "Esteve num nível muito alto. Foi uma boa decisão ir para o F. C. Porto. Ele tem uma grande virtude, que é a vontade de melhorar todos os dias e, naturalmente, é sempre uma opção para a seleção. Independentemente dos selecionadores, Marche conquistou um espaço. Está num momento bonito da carreira", diz, ao JN, Tocalli.

"Não sei se é o melhor momento da carreira, porque vem mostrando um grande nível há muitos anos, mas no clube onde está tem vindo a mostrar constante crescimento. Está de parabéns", conclui o técnico de guarda-redes da seleção albiceleste.