O melhor início de época de Cristiano Ronaldo no Manchester United

A época 2021/2022 está a ser o melhor arranque de época de sempre de Cristiano Ronaldo pelo Manchester United, com quatro golos marcados em três jogos.

O regresso a Old Trafford está a correr de feição para Cristiano Ronaldo. Nos primeiros três jogos (Newcastle, Young Boys e West Ham) marcou quatro golos e está a ter o melhor arranque de temporada de sempre com as cores do Manchester United. Os números apresentados pelo português já foram igualados e, em alguns casos, superados, noutros anos no Real Madrid e Juventus.

Ronaldo marcou quatro golos nos três jogos iniciais nas épocas 2009/10 e 2011/12, no Real Madrid. Também no clube espanhol melhorou este registo, tendo faturado por cinco vezes nas três primeiras partidas em 2015/16, replicando estes valores em 2020/21, na Juventus. No Manchester United, o melhor arranque tinha sido em 2008/2009, onde marcou dois golos nos primeiros quatro jogos.

Com 36 anos, Cristiano regressou a um campeonato mais físico que a Liga italiana e superior em termos de intensidade. Estes fatores não impediram o avançado português de mostrar um bom rendimento e ter o começo de época mais prolífero ao serviço dos "red devils", ultrapassando 2007/2008, onde conquistou a Liga dos Campeões e foi eleito o melhor jogador do mundo.

