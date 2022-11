O melhor Joel Embiid de sempre abrilhanta triunfo dos 76ers

JN/Agências Hoje às 11:59 Facebook

Twitter

Partilhar

O poste camaronês Joel Embiid, jogador dos Philadelphia 76ers, realizou, no domingo, a melhor exibição da carreira na NBA, para acabar com 59 pontos no triunfo caseiro face aos Utah Jazz (105-98).

Em 36.41 minutos, Embiid, que acertou 19 de 28 lançamentos de campo, incluindo um triplo, e 20 de 24 lances livres, não se limitou, porém, a marcar pontos, acrescentando 11 ressaltos, oito assistências e sete desarmes de lançamento.

"Nunca tinha visto uma atuação tão dominante quando combinados a defesa e o ataque", disse o veterano treinador do Sixers, Doc Rivers.

PUB

Desde 1973/1974, quando começaram a ser contabilizados oficialmente os desarmes de lançamento, Embiid foi o primeiro a atingir, pelo menos, 50 pontos, 10 ressaltos, cinco assistências e cinco desarmes num jogo.

O camaronês entrou igualmente para outras tabelas históricas, ao tornar-se o terceiro do jogador dos Sixers a chegar aos 59 pontos, sucedendo a Wilt Chamberlain (68 em 1967, 65 em 1966 e 62 em 1996) e Allen Iverson (60 em 2005).

"Foram duas lendas que jogaram e que eu respeito muito. Ficar em tão ilustre companhia significa muito para mim", disse Embiid, de 28 anos, adiantando: "Ainda tenho um longo caminho a percorrer".

Embiid chegou aos 59 pontos depois de, no dia anterior, ter marcado 42 aos Atlanta Hawks, ultrapassando assim os 100 em dois jogos em dias seguidos, o que, desde 1976, só haviam conseguido Michael Jordan, Kobe Bryant e Bradley Beal.

A atuação no derradeiro quarto, com 26 pontos e cinco desarmes de lançamento, também foi histórica, pois ninguém conseguia tal registo em mais de 25 anos, sendo que há 16 anos que nenhum jogador somava sozinho, nos derradeiros 12 minutos, mais pontos sozinho do que todos os outros jogadores (20 dos Jazz e um dos Sixers).

"Os meus companheiros de equipa sabiam que era eu quem estava com a mão mais quente e limitaram-se a alimentar-me", disse Embiid, que foi o melhor marcador da NBA na fase regular de 2021/2022, com 30,6 pontos por encontro.

Com mais um ponto, Embiid ter-se-ia juntado ao "clube dos 60", no qual estão 11 jogadores em atividade, nomeadamente LeBron James, Stephen Curry, Devin Booker, James Harden, Jayson Tatum, Damian Lillard, Klay Thompston, Bradley Beal, Karl-Anthony Towns, Kyrie Irving e Carmelo Anthony.

"Podia ter facilmente driblado a bola e marcado debaixo do cesto", disse Embiid, sorrindo, quando confrontado com o facto de ter optado por lançar um triplo no último minuto em vez de um tentar um lançamento mais fácil para as seis dezenas.