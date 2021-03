Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Depois de os portistas marcarem o segundo golo diante do Portimonense, os ânimos aqueceram no Algarve com Sérgio Conceição e Paulo Sérgio a protagonizarem uma discussão acesa.

Numa altura em que o jogo estava empatado (1-1), Samuel, com um golo na própria baliza, voltou a deixar os azuis e brancos na frente do marcador. Os técnicos desentenderam-se - tiveram de ser separados pelos jogadores e equipas técnicas - e acabaram expulsos.

Veja o momento:

O duelo da 24.ª jornada da Liga acabou com um triunfo dos azuis e brancos. O F. C. Porto inaugurou o marcador em cima do intervalo, já depois de Pepe ter deixado o relvado devido a problemas físicos. Após um remate de Marega, Lucas Possignolo desviou a bola para a própria baliza. O Portimonense ainda reclamou uma mão de Sérgio Oliveira no lance, mas o VAR validou o golo.

Na segunda metade, os algarvios ainda chegaram ao empate aos 63 minutos, por Candé, mas os os azuis e brancos voltaram a ficar na frente do marcador nem cinco minuto depois, novamente graças a um autogolo. Na sequência de um livre de Sérgio Oliveira, a bola acabou por bater nas costas de Samuel e entrou junto ao poste direito.