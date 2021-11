O momento da lesão de Jovane

JN Ontem às 23:17 Facebook

Twitter

Partilhar

O avançado Jovane Cabral, do Sporting, saiu lesionado esta quinta-feira à noite, aos 58 minutos da partida com o Varzim, em Alvalade, não se sabendo a gravidade da lesão.

O jogador leonino correu até à área e, num movimento de rotação, ficou com o pé preso na relva e caiu no relvado agarrado ao joelho esquerdo. Sem conseguir recuperar, o avançado foi substituído por Pedro Gonçalves, autor dos dois golos do triunfo da equipa (2-1).

Na "flash-interview" no final do encontro, o treinador Ruben Amorim lamentou a lesão do jogador, salientando que foi "o mais preocupante do jogo, a grande tristeza".

"O Jovane passou por muito, é muito importante para nós. Não sei se a lesão é grave, vamos esperar pelo melhor. E vamos estar aqui para ele. Ele vai recuperar, vai voltar e será novamente importante", acrescentou o técnico.