O motivo da agressão de Mané a Sané

Um primo de Sadio Mané, que é jornalista do jornal francês Brut FR e Taggat, recorreu às redes sociais para explicar o que levou o senegalês a agredir Leroy Sané, depois da derrota do Bayern Munique com o Manchester City (3-0).

Oficialmente, o Bayern Munique emitiu apenas um curto comunicado, no qual revela que Sadio Mané não vai ser convocado para o jogo com o Hoffenheim devido a "mau comportamento", além de ser multado. Entretanto, o jornal alemão "Bild" afirma que o valor da multa ultrapassa os 500 mil euros e será a mais elevada da história do clube germânico.

No entanto, a história contada por Pape Mahmoud Gueye conta que o desentendimento entre os dois jogadores começou ainda dentro de campo, aos 83 minutos, quando Leroy Sané se dirigiu a Sadio Mané. Segundo Gueye, Leroy Sané, terá chamado "negro de m****" ao companheiro de equipa, o que o fez perder a cabeça e agredir o colega de equipa, já nos balneários.

O primo de Mané garante ainda que o avançado, de 31 anos, pediu desculpa a Sané e a todos os companheiros de equipa no balneário. "O Mané, que pediu desculpa aos colegas, foi suspenso por um jogo frente ao Hoffenheim. O seu futuro no Bayern não está em risco", assegura Pape Mahmoud Gueye numa publicação no Twittter.