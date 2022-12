O Mundial vai do oito ao 80 em quatro anos

Miguel Pataco Hoje às 08:20 Facebook

Depois do Catar ter recebido o campeonato mais pequeno de sempre, na América (do Norte) tudo é grande.

O grande palco do desporto-rei vai mudar e muito. Depois de um Catar 2022 cheio de polémicas ainda antes de a bola começar a rolar e que condensou toda a emoção num raio inferior a 50 quilómetros, a edição de 2026 vai crescer em todos os sentidos. Pela primeira vez numa história com quase 100 anos, a FIFA entregou a organização de um Mundial a três países diferentes, com Canadá, Estados Unidos e México a serem o palco de um torneio que ocupará um gigantesco meio continente e que também será inflacionado desportivamente.

A fase final do Mundial com 32 seleções, que conhecemos desde que a alteração foi introduzida no França 1998, tem os dias contados. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, lançou a ideia em 2017 e, se o primeiro plano até só previa 40 seleções finalistas, o organismo foi ainda mais longe. Serão 48 os países que vão a jogo no United2026 (nome oficioso da competição), o que abre boas perspetivas para que alguns países possam fazer a estreia absoluta entre a elite.