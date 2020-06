"O Nakajima não pode voltar sem ser aceite por todos"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:10 Facebook

Theodoro Fonseca, presidente da SAD do Portimonense e pai do empresário do jogador do F. C. Porto, abordou a situação do japonês no clube azul e branco e considera mesmo o caso "delicado".

Desde a retoma da Liga, Nakajima não tem treinado com a equipa e o treinador Sérgio Conceição já remeteu a questão para a Direção azul e branca. Theodoro Fonseca, presidente da SAD do Portimonense, ex-clube do atleta, e pai de Theo Ryuki, empresário do japonês, diz "concordar" com a posição dos dragões.

"O caso do Nakajima é muito delicado. Concordo com a postura do F. C. Porto e do Sérgio Conceição até porque é a segunda vez que acontece um caso destes. A primeira vez foi quando nasceu a filha dele. O Sérgio Conceição e todo o grupo abraçaram-no por ser pai. Depois ele foi reintegrado. Desta vez teve o problema da covid-19. Essa é a pura verdade. Todos os funcionários de casa deles ficaram apreensivos e voltaram para o Japão. Tanto a cozinheira como o intérprete e a professora. Ele ficou sozinho. Tem uma filha recém-nascida e a esposa dele precisa de cuidados especiais. A equipa técnica e a administração da SAD nunca lhe viraram as costas", começou por referir Theodoro à SIC Notícias.

O presidente do clube algarvio garantiu ainda não existir qualquer falta de pagamento e considera que, por mais que o japonês queira agora regressar ao trabalho, terá de "ser aceite por todos".

"O clube faz um contrato com um jogador e não com a família. O F. C. Porto está a atravessar uma fase muito difícil no campeonato e precisa do Nakajima. De início ele recusou-se a treinar, devido à esposa, e entendo perfeitamente o lado do clube e do Sérgio Conceição. Não teve nada a ver com a falta de pagamento. O F. C. Porto tem tudo em dia com o Nakajima, não tem uma única dívida. Quer treinar agora, mas é um problema delicado, tem que passar por todos os procedimentos, inclusive fazer os testes da covid-19. Expliquei isso ao Nakajima e o meu filho também já lhe explicou. Agora não é só ele querer treinar, O Nakajima não pode voltar sem ser aceite por todos. Se acontecesse isso no Portimonense, era o que eu faria", concluiu Theodoro Fonseca.