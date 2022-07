O novo dragão já mostrou vigor num teste a sério

Nuno A. Amaral Hoje às 23:10 Facebook

Taremi e Galeno marcaram os golos da vitória azul e branca. Conceição lançou reforços Veron e David Carmo na segunda parte.

Esteve longe de ser um daqueles jogos enfadonhos de pré-temporada, na noite em que o F. C. Porto se mostrou pela primeira vez aos adeptos em 2022/23. Perante um Mónaco que está a pouco mais de uma semana de começar a jogar o acesso à Champions, os dragões carregaram no acelerador, talvez um pouco atabalhoados no princípio, mas sempre com a baliza adversária na mira. Dois golos na segunda parte, de Taremi e Galeno, valeram uma vitória que Ben Yedder tornou tangencial já perto do fim.

Em relação ao último jogo da época passada, Sérgio Conceição apresentou três novidades de início, duas inevitáveis, pelas saídas de Mbemba e Vitinha (Marcano e Eustaquio ocuparam esses lugares), e outra por opção (Otávio ficou no banco e jogou Bruno Costa). O F. C. Porto surgiu rápido e pressionante, como é habitual, mas pouco esclarecido na definição das jogadas e algo vulnerável a defender. Num par de lances de muito perigo, Diogo Costa evitou que os monegascos marcassem.