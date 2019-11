O onze de Portugal frente ao Luxemburgo

Hoje às 13:03, atualizado às 13:11 Facebook

O selecionador Fernando Santos fez três alterações na equipa de Portugal que vai defrontar, este domingo, o Luxemburgo, no apuramento para o Euro2020 de futebol, com Raphael Guerreiro, Danilo e André Silva a aparecerem no "onze".

No Stade Josy Barthel, na cidade do Luxemburgo, Raphael Guerreiro vai regressar ao lado esquerdo da defesa, no lugar que foi ocupado por Mário Rui frente à Lituânia, enquanto Danilo vai ser o médio mais recuado, relegando Rúben Neves para o banco de suplentes.

Na frente, apesar de ter marcado e de ter feito uma boa exibição no Algarve, Gonçalo Paciência "perdeu" o lugar para André Silva, que vai fazer assim dupla com Cristiano Ronaldo no ataque de Portugal.

O avançado de 24 anos, que tem 33 jogos e 15 golos pela seleção nacional, não veste a camisola das "quinas" desde março deste ano, no empate caseiro com a Sérvia (1-1), em que foi suplente utilizado.

Com os termómetros a assinalarem zero graus, Portugal vai jogar com Rui Patrício na baliza, atrás de uma defesa formada por Ricardo Pereira à direita, José Fonte e Ruben Dias no meio, e Guerreiro na esquerda.

No meio campo, Danilo será a unidade mais recuada e vai ter à sua frente Pizzi, Bruno Fernandes e Bernardo Silva, que vão estar no apoio a André Silva e Cristiano Ronaldo.

Daniel Podence foi o jogador excluído da lista final de 23 e vai assistir ao último encontro do Grupo B nas bancadas, com o central Domingos Duarte a ser 'promovido' ao banco.

O Luxemburgo-Portugal está agendado para as 15 horas locais (14 horas em Portugal continental) e vai ter arbitragem do espanhol Jesús Gil Manzano, sendo que, vencendo, a formação das "quinas" garante um lugar na fase final do Euro2020.