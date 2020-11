O onze de Portugal para o jogo com a Croácia

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:21 Facebook

Portugal defronta, esta terça-feira, a Croácia em Split na sexta jornada do Grupo 3 da Liga das Nações. Em relação ao jogo com a França, há cinco alterações: João Cancelo, José Fonte, Raphael Guerreiro lesionado, William Carvalho e Bernardo Silva dão lugar a Nélson Semedo, Rúben Semedo, Mário Rui, João Moutinho e Diogo Jota.

Para este encontro, Fernando Santos não pode contar com os lesionados Raphael Guerreiro e Renato Sanches. Do lado dos croatas, Uremovic (lesionado), Caleta-Car (castigado), Brozovic e Vida infetados com Covid-19, não entram nas opções de Zlatko Dalic.

Onze da Croácia: Livakovic; Juranovic, Skoric, Lovren e Bradaric; Modric, Rog e Kovacic; Vlasic, Pasalic e Perisic

Onze de Portugal: Rui Patrício; Nélson Semedo, Rúben Dias, Rúben Semedo, Mário Rui; Danilo, João Moutinho, Bruno Fernandes; João Félix, Cristiano Ronaldo e Diogo Jota.

O pontapé de saída está marcado para as 19.45 horas. A arbitragem estará a cargo do inglês Michel Oliver.