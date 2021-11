O onze de Portugal para o jogo com a Sérvia

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:24 Facebook

A seleção nacional defronta, este domingo, no Estádio da Luz, a Sérvia no derradeiro e decisivo jogo do Grupo A de apuramento para o Mundial 2022. José Fonte foi o escolhido para substituir Pepe e Bernardo Silva está de regresso.

Para este encontro, Fernando Santos deixou Matheus Nunes fora da convocatória. Pepe, a cumprir castigo após ter sido expulso no último encontro, não pode ir a jogo.

Onze de Portugal: Rui Patrício; João Cancelo, José Fonte, Rúben Dias, Nuno Mendes; Danilo, Renato Sanches, João Moutinho; Bernardo Silva, Diogo Jota, Cristiano Ronaldo

Suplentes: José Sá, Diogo Costa, Nélson Semedo, Diogo Dalot, Bruno Fernandes, William Carvalho, Rúben Neves, Palhinha, André Silva, Rafael Leão, Gonçalo Guedes, João Félix

Onze da Sérvia: Rajković; Milenković, Veljković, Pavlović; Živković, Sergej Milinković-Savić, Gudelj, Lukić, Kostić; Tadić; Vlahović

Suplentes: Dmitrović, Vanja Milinković-Savić, Mladenović, Terzić, Stefan Mitrović, Spajić, Maksimović, Radonjić, Račić, Grujić, Aleksandar Mitrović, Jović

O pontapé de saída está marcado para as 19.45 horas e vai ser arbitrado pelo italiano Daniele Orsato.

Após o empate na República da Irlanda, Portugal assumiu a liderança do grupo, com 17 pontos, em igualdade com os sérvios, mas com vantagem na diferença de golos (16-4 contra 16-8), pelo que basta um empate à equipa das quinas esta noite para carimbar imediatamente a qualificação para o próximo Campeonato do Mundo, no Qatar.

Em caso de derrota frente à Sérvia, a seleção nacional ficará no segundo posto do grupo e terá de disputar os "play-offs" de acesso à fase final.