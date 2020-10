O onze de Portugal para o jogo com a Suécia

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:20 Facebook

Portugal defronta, esta quarta-feira no Estádio de Alvalade, a Suécia, no quarto jogo do grupo 3 da Liga das Nações.

Em relação ao jogo com a França, Fernando Santos fez duas alterações: além da ausência de Cristiano Ronaldo, que testou positivo para a covid-19, Nélson Semedo também não vai alinhar de início, dando lugar a Diogo Jota e João Cancelo.

Onze de Portugal: Rui Patrício; João Cancelo, Pepe, Rúben Dias, Guerreiro; Danilo, William Carvalho, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Diogo Jota, João Félix

Onze da Suécia: Olsen; Lustig, Jansson, Lindelöf, Bengtsson; Ekdal, Kristoffer Olsson, Kulusevski, Claesson; Quaison, Berg

O pontapé de saída está marcado para as 19.45 horas e a arbitragem estará a cargo do sérvio Srdjan Jovanovic