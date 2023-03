O onze de Portugal para o jogo com o Liechtenstein

Portugal defronta, esta quinta-feira, no Estádio de Alvalade, o Liechtenstein em jogo a contar para a fase de qualificação para o Euro 2024.

Para este encontro, Roberto Martínez, que faz a estreia como selecionador da equipa das quinas, não pode contar com os lesionados Pepe e Diogo Costa. Do lado dos visitantes, Salanovic, com problemas físicos, é a única baixa para Dragan Stojkovic.

Onze de Portugal: Rui Patrício; Rúben Dias, Danilo e Gonçalo Inácio; João Cancelo, Bruno Fernandes, Palhinha e Guerreiro; Bernardo Silva, João Félix e Cristiano Ronaldo.

Onze do Liechtenstein: Ainda não divulgado

O pontapé de saída está marcado para as 19.45 horas e a arbitragem estará a cargo de Espen Eskas (Noruega). O VAR será Juan Martínez Mumuera (Espanha).