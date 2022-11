O onze de Portugal para o jogo com o Uruguai

Portugal defronta, esta segunda-feira, em Doha, o Uruguai em jogo da segunda jornada da fase de grupos do Mundial 2022. Em relação ao jogo com o Gana, Pepe, Nuno Mendes e William alinham nos lugares de Danilo, Raphael Guerreiro e Otávio.

Para este encontro, Fernando Santos não pode contar com os lesionados Danilo e Otávio. Do lado do Uruguai, Araujo, com problemas físicos, não entra nas opções de Diego Alonso. Em caso de triunfo, a equipa das quinas garante o apuramento para os oitavos de final.

Onze de Portugal: Diogo Costa; Cancelo, Rúben Dias, Pepe, Nuno Mendes; Neves, William Carvalho; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, João Félix; Cristiano Ronaldo

PUB

Suplentes: Rui Patrício, José Sá, Diogo Dalot, Raphäel Guerreiro, António Silva, Palhinha, Vitinha, João Mário, Matheus Nunes, André Silva, Rafael Leão, Ricardo Horta e Gonçalo Ramos.

Onze do Uruguai: Rochet; Coates, Godín, Giménez; Varela, Bentancur, Vecino, Olivera; Valverde; Cavani, Darwin Núñez

Suplentes: Fernando Muslera, Sebastián Sosa, Matías Viña, Martín Cáceres, José Luis Rodríguez, Manuel Ugarte, Lucas Torreira, Agustín Canobbio, Nicolás De La Cruz, Giorgian de Arrascaeta, Facundo Pellistri, Luis Suárez, Facundo Torres e Maximiliano Gómez

O pontapé de saída está marcado para as 19 horas. A arbitragem estará a cargo de Alireza Faghani (Irão) e o VAR será Abdulla Al-Marri (Catar).