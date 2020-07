O onze do Benfica para a receção ao Boavista

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:08 Facebook

O Benfica recebe, este sábado, o Boavista na 30.ª jornada da Liga, que marca a estreia de Nélson Veríssimo no comando técnico dos encarnados. Em relação ao jogo com o Marítimo, Rúben Dias, Gabriel e Seferovic entram para o lugar de Ferro, Samaris e Vinícius. Nos axadrezados, Ricardo Costa e Obiora substituem Fabiano e Ackah.

Para este duelo, o treinador interino não poderá contar com os lesionados Grimaldo e Taarabt. Do lado do Boavista, Fabiano e Breno (lesionados), o castigado Ackah e Heriberto, cedido pelo Benfica, não entram nas contas de Daniel Ramos.

Onze do Benfica: Vlachodimos; André Almeida, Rúben Dias, Jardel, Nuno Tavares; Pizzi, Weigl, Gabriel, Cervi; Chiquinho e Seferovic.

Onze do Boavista: Helton Leite; Carraça, Lucas Tagliapietra, Ricardo Costa, Marlon; Paulinho, Obiora; Gustavo Sauer, Alberto Bueno, Fernando Cardozo e Cassiano

O pontapé de saída está marcado para as 21.15 horas. A arbitragem estará a cargo de Fábio Veríssimo (Leiria) e o VAR será António Nobre (Leiria).