O onze do Benfica para defrontar o Famalicão

O regresso de Rafa, de volta à titularidade para ocupar o lugar de Gonçalo Guedes, é a única novidade da equipa das águias.

A entrada de Rafa para a vaga de Gonçalo Guedes, ausente por lesão, é a única novidade no Benfica para o encontro desta sexta-feira, frente ao Famalicão, da 23.ª jornada da Liga.

Apesar da proximidade da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, Roger Schmidt não faz poupanças e aposta no onze habitual.

Recorde-se que o treinador alemão não estará no banco, depois de ter sido expulso em Vizela.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Bah, António Silva, Otamendi, Grimaldo, Florentino, Aursnes, Neres, João Mário, Rafa e Gonçalo Ramos

Onze do Famalicão: Luiz Júnior; Mihaj, Penetra, Ivo Rodrigues, Sanca, Iván Jaime, Riccieli, Zaydou, Moura, Pablo e Colombatto

O jogo tem início marcado para as 21h15, no Estádio da Luz, e terá arbitragem de Artur Soares Dias. Vasco Santos é quem exercerá as funções de videoárbitro.